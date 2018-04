"La vittoria sul Milan, per come è stata raggiunta e per la qualità dell’avversario, porta la Juve a un vantaggio molto diverso da quello di due giornate fa". Mario Sconcerti racconta le sue impressioni al Corriere della Sera sui bianconeri: "Ora c’è una costruzione forse inadatta (la Juve dovrà comunque rifondarsi) ma così insistente da non avere avversari. L’impressione è che sia più un successo di Allegri che dei giocatori. È difficile vedere generali nella Juve, eccezioni, geni. Sanno tutti cosa fare a memoria senza che nessuno sia un vero profeta. Ma è accaduto tanto in queste trenta giornate e tutto dice che il primato è ormai più che legittimo. Il Napoli è stanco e sfortunato. Chi piega le ginocchia a un chilometro dall’arrivo non ha mai torto, è solo sfinito. Ma a vincere cominciano gli altri".