Ai microfoni di RMC Sport, Mario Sconcerti parla di Karamoh e della vittoria ottenuta dall'Inter contro il Bologna.



“Sono tre punti che pesano per la classifica dell’Inter, perché è tornata al terzo posto ed è importante per la psicologia della squadra e per i programmi. Non è stata una grande partita, ma non giocano bene nemmeno Roma e Lazio. Ieri Spalletti ha capito di poter contare su Karamoh e Rafinha, giocatori liberi di pensiero, che cercano di saltare l’uomo e ci riescono. Karamoh è un buon giocatore e si sapeva, è un destro che ha fatto un gran gol di sinistro: o è un fuoriclasse o ha pescato un jolly. Vedremo in seguito cosa riuscirà a fare”.