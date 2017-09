Sulle pagine del Corriere della Sera, Mario Sconcerti analizza l'Inter di Luciano Spalletti.



“L’Inter è un insieme di individui come sempre, con l’eterno problema di chi debba tenere insieme le linee. Sono anni che siamo in questo guado. Stavolta sono stati usati Borja Valero, Brozovic, Joao Mario, tre giocatori in sei partite per provare un accordo. Ma l’Inter è un pezzo di ghiaccio che si muove, è un iceberg che quando tocca travolge la barca. Ha questo merito. Se l’Inter riuscisse anche a sudare avremmo una squadra completa”.