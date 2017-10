Mario Sconcerti, nel suo editoriale sul Corriere della Sera, ha analizzato la situazione dell'Inter che, vincendo a Verona, ha riposto così alle vittorie di Napoli e Juventus: "L’Inter ha una caratteristica che la condiziona, si adatta all’avversario. Può essere un pregio se l’avversario è di lusso, lo è meno quando chi ha davanti non la vale. In sostanza gioca bene con chi gioca meglio. L’Inter è una risposta propria al cammino di Napoli e Juve, è più complessa ma dura, solida, insistente. Non è chiaro come poterla battere perché è molto vigile, reagisce, non ha paura di sporcarsi le mani in fasi confuse".