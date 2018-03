Il giornalista del Corriere della Sera Mario Sconcerti ha parlato delle gare di sabato a La Domenica Sportiva: "La Juventus ha fatto una gran partita proprio perché ha giocato male ma ha battuto una Lazio molto in forma. Non c'è dubbio che giochi male, così come che Sarri abbia voluto provocare l'ambiente ed i giocatori. Quello che dice non è vero, c'è comunque lo scontro diretto da giocare. Adesso non è perduto nulla, le sue parole fanno parte del suo modo di essere e va accettato. Il Napoli in difficoltà in casa è vero ma è perchè hanno meno spazi al San Paolo. In trasferta Sarri ha perso solo due punti. Il Napoli ha meno qualità della Juve anche se più gioco. Ieri Insigne ha fatto una gran partita ma non ha fatto il lavoro sporco come ha fatto Dybala che si è inventato un gol da terra: è mancato semplicemente questo. Il Napoli può ritrovare punti, anche se non è facile battere la Juventus".