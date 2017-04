"Esiste adesso un problema rimonta per la Juve? Sì, esiste, perchè è comunque calcio e perchè il Barcellona è ancora un insieme di grandi qualità individuali. Ma nessun Barcellona può bastare se prima non crolla la Juventus. La condizione necessaria per aver paura di sorprese è che scompaia la Juve, tecnicamente non ce ne sono altre". Così Mario Sconcerti sui bianconeri in Champions: "È già accaduto che la Juve prendesse tre gol - ricorda il giornalista - una volta contro il Genoa in trasferta, in campionato, e una volta a Napoli in Coppa Italia, una settimana fa. Ma erano occasioni molto diverse, nessuna definitiva e con impegni nervosi lontani dalla concentrazione di Barcellona. C'è poi un dato più strettamente tattico: la Juventus ha la migliore difesa del mondo. Questo - precisa Sconcerti - è ancora un dato di passaggio, ma comunque già molto significativo. Avere la miglior difesa significa avere la miglior fase difensiva, cioè non solo ottimi difensori ma un'intera squadra che sa come pararsi e recuperare palla".