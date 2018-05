Intervenuto alla Domenica Sportiva, Mario Sconcerti parla di Inter e spiega come i nerazzurri, sotto la gestione Spalletti, abbiano costruito una base per il futuro.



“Per la prima volta l’Inter ha costruito qualcosa di compiuto, non deve rivoluzionare niente. Ha una difesa da scudetto, ha subito solo 5 sconfitte. L’Inter ha individuato e corretto i propri limiti, attraverso gli inserimenti di Rafinha e Borja Valero. Si è mesa nelle condizioni di dover solo aggiungere qualcosa e di non dover stravolgere ancora le cose”.