Mario Sconcerti, opinionista Rai, è intervenuto a Calcio Champagne rispondendo alle parole di ieri di Stefano Pioli sulla disparità tra i rigori di Roma e Inter: "Pioli deve sapere che l'Inter ha 280 rigori in più rispetto a quelli subiti nella storia, ed è terza in Italia; quindi non è andata sempre malissimo. Se ci sono stati rigori dati o non dati dipende più dalla partita che da questioni di sudditanza"