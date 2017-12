Intervistato ai microfoni di TMW Radio, Mario Sconcerti mette a confronto Inter e Lazio e poi si schiera in favore del Var.



“La Lazio dopo Juventus e Napoli è la squadra più completa. Sarebbe molto difficile migliorare i biancocelesti mentre all’Inter è chiaro come manchino alcuni giocatori. Per esempio il trequartista, l’uomo che cambia passo, la Lazio invece ha tutto, ha un po’ meno ovunque però ha grandi giocatori. Inzaghi abolirebbe il Var? Personalmente non sono d’accordo, certo se capitasse di utilizzarlo dieci volte in una gara sarebbe una noia, prima di esultare anche io guardavo sempre il guardalinee, quei 30 secondi in più aumentano la suspence, e aumenta la felicità del dopo. Mi fido più del Var che del guardalinee”.