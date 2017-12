Ai microfoni di TMW Radio Mario Sconcerti analizza il momento dell'Inter e spiega come i problemi della squadra nerazzurra risiedano soprattutto in mezzo al campo.



“E’ stata una partita quasi logica. Il Milan ha avuto una linea di gioco fragile, ma più continua di quella dell’Inter. I nerazzurri sembrano arrugginiti a centrocampo, non hanno fluidità e non riescono a servire Icardi davanti. I centrocampisti dell’Inter non producono gioco. Stanchezza? L'Inter è stanca più mentalmente che fisicamente. Tre sconfitte di fila sono tante per una squadra come l’Inter. Borja Valero, Joao Mario e Gagliardini non sono giocatori da grande squadra. Vecino sì, Brozovic a intermittenza”.