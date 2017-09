Il noto giornalista Mario Sconcerti, parlando dagli studi di 90° Minuto su Rai Sport ha commentato la vittoria dell'Inter sulla Spal: "Il rigore dato all'Inter e la perdita di tempo? Ci sono meccanismi da perfezionare, ma non so come... Qui c'era il doppio arbitro, ma i 2-3 minuti sono canonici e pesano sulla partita. Poi è un aiuto, dopodiché va interpretato".



SQUADRA GIA' FORTE - "L'Inter era già una grossa squadra, quest'anno si è rinforzata con giocatori di buona qualità ma non straordinaria, di cui Matias Vecino è il migliore. Deve trovare qualcuno che faccia gol al di là di Ivan Perisic e Mauro Icardi,questa è la differenza rispetto a Napoli e Juve. Ma arriverà in fondo, ci sono pochi dubbi".