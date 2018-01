Sono da poco terminati degli scontri a Napoli fra la polizia e un centinaio di ultras partenopei che hanno tentato l'assalto ai tifosi del Verona arrivati in treno in città presso la Stazione Centrale.



Secondo quanto riportato da Mediaset Premium un centinaio di supporters partenopei hanno tentato l'assalto agli ultras del Verona finendo per scontrarsi con le forze dell'ordine. Gli scontri sono avvenuti in Corso Arnaldo Lucci e sono durati oltre un quarto d'ora, con alcuni feriti tra gli agenti dato che gli ultras erano armati con mazze, pietre e petardi. La situazione, fa sapere la Polizia di Stato al momento è tornata alla normalità.