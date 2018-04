Jurgen Klopp, manager del Liverpool, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida con lo Stoke City ma con un occhio già rivolto alla Roma: "Manè? Non ha niente di grave, c'è una possibilità per domani. Gli incidenti? Comunque è calcio, è solo calcio, non ho mai capito la gente che non capisce questo. Spero che coloro che saranno coinvolti nel piano sicurezza lavorino al meglio. Chiedo responsabilità".



SUL TIFOSO IN FIN DI VITA - "Non sarebbe mai dovuto accadere, è incredibile. Tutti i nostri pensieri e le nostre preghiere sono per Sean Cox e la sua famiglia"