Laha diffuso, attraverso il proprio sito ufficiale, un comunicato sugli, che hanno portato al ferimento di un inglese e all'arresto di due tifosi giallorossi, accusati di tentato omicidio: "in trasferta che, coinvolti negli scontri con i sostenitori del Liverpool nel prepartita di ieri, hanno arrecatoche hanno avuto una condotta esemplare ad Anfield. Non c'è posto per comportamenti così vili nel mondo del calcio. Il Club ha offerto la propria collaborazione al Liverpool FC, alla UEFA e alle autorità. I nostri pensieri e le nostre preghiere sono rivolti al tifoso del Liverpool ricoverato in ospedale e alla sua famiglia".