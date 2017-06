Un titolo al primo anno, con il Chelsea tornato sul tetto d'Inghilterra, vincendo la Premier League e sfiorando la FA Cup, dopo un anno disastroso passato tra Mourinho e Hiddink. Entusiasmo, vittorie, calcio a un ritmo vorticoso e festeggiamenti con il suo popolo: Antonio Conte ha conquistato tutti, cancellando anche José Mourinho, lo Special One, dalla testa dei tifosi, prendendo il suo posto nel cuore Blues. Eppure, a volte, basta un semplice SMS per rovinare tutto...



E' GELO - Come riporta la Gazzetta dello Sport, è scoppiato il gelo tra il Chelsea e Antonio Conte. Il motivo? Quel messaggio sul cellulare di Diego Costa, con il quale l'ex ct della Nazionale ha congedato il centravanti spagnolo, svelando i piani della dirigenza e facendo abbassare il prezzo del giocatore, che essendo ufficialmente sul mercato permette alle pretendenti di ritoccare al ribasso l'offerta. Non solo, però, perché anche Conte non è contento della sua dirigenza: si aspettava un mercato da subito importante, aveva chiesto garanzie tecniche per affrontare da protagonista la Champions League. Non è rottura, ma le acque, in quel di Londra, sono agitate.