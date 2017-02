In un weekend di grande calcio nazionale e internazionale che ha visto in programma Chelsea-Arsenal e che vedrà nella serata di domani Juventus-Inter, il mirino degli addetti ai lavori dei più importanti club europei sarà però puntato sul Marassi di Genova dove alle 15 di domani si sfideranno Genoa e Sassuolo.



SCOUT ACCREDITATI - Come confermato dallo stesso Genoa attraverso il proprio sito ufficiale, numerosi scout sono già accreditati per assistere alla sfida. Osservatori dei top club europei, della Nazionale maggiore italiana e di quella Under 21 sono certi della propria presenza, e insieme a Chelsea, Arsenal, Liverpool saranno presenti anche gli uomini di Inter e Juventus fortemente legati al futuro di alcuni dei giocatori che scenderanno in campo.



DA BERARDI A SIMEONE - L'obiettivo numero uno sarà ovviamente Domenico Berardi, ancora alla ricerca del gol dopo essere rientrato dal brutto infortunio al ginocchio. Inter e Juventus se lo contenderanno in estate senza esclusioni di colpi, così come accadrà anche per Giovanni Simeone, che piace ai nerazzurri come possibile vice-Icardi e ai bianconeri in caso di partenza di Mario Mandzukic a fine stagione. I due attaccanti non sono però gli unici osservati speciali. Non sarà presente Gregoire Defrel, obiettivo di mercato della Roma, ma sarà presente Lorenzo Pellegrini, per cui i giallorossi vantano un diritto di riacquisto ma su cui sta provando ad inserirsi proprio la Juventus. Ex-Inter, ora tutto del Genoa è invece Diego Laxalt, che piace tantissimo al Chelsea di Antonio Conte mentre i nerazzurri continuano a monitorare il profilo di Francesco Acerbi corteggiato perfino dal Leicester di Ranieri, ma blindato dal Sassuolo.