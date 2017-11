Il calcio e il giornalismo sono due mondi che affascinano: per noi di Calciomercato.com rappresentano non solo e non tanto un lavoro, quanto passione, partecipazione, amore. Per questo abbiamo pensato di proporli - fondendoli in un’unica iniziativa - a tutti i nostri utenti, che sono tanti e continuano ad aumentare (con un po’ di vanità ci piace ringraziarli tutti segnalando loro che nel 2017 siamo il primo sito di calcio e il secondo di sport in Italia per numero di utenti e di visite).

si tratta di scrivere uno o più articoli, ovviamente di calcio, e di inviarceli, sottoponendoli al giudizio della nostra redazione e dei lettori. Tutto questo attraverso l’iscrizione alla nostra community ‘Vivo per lei’. Noi, con la nostra esperienza, attribuiremo a ogni ‘pezzo’ - così li chiamiamo in gergo - un voto, ma non sarà solo questo a determinare la valutazione globale, alla quale contribuiranno anche i ‘like’ degli altri utenti, il numero dei commenti, il numero delle letture, gli articoli prodotti. Abbiamo predisposto un algoritmo che, in base a questi parametri, determinerà una classifica settimanale. Per tutti i dettagli e le info necessarie vi preghiamo di consultare direttamente il bando a premi “Vivo per lei”. L’idea è coinvolgente anche per noi che l’abbiamo studiata e che ora abbiamo deciso di proporvela:Tutto questo attraverso l’iscrizione alla nostra community ‘Vivo per lei, ma non sarà solo questo a determinare la valutazione globale, alla quale contribuiranno anche i ‘like’ degli altri utenti, il numero dei commenti, il numero delle letture, gli articoli prodotti. Abbiamo predisposto un algoritmo che, in base a questi parametri, determinerà una classifica settimanale.

Una sfida affascinante, che non avrà solo un effetto simbolico ma porterà anche a un premio: ogni sette giorni colui che sarà in testa alla graduatoria vincerà un buono acquisto da 50 euro, riconoscimento per il successo del proprio lavoro.

Siete appassionati di calcio? Avete idee e pensieri che volete comunicare a una platea di centinaia di migliaia di persone? Sognate di scrivere di pallone e magari di proporvi come giornalisti? Calciomercato.com vi offre un’opportunità irripetibile. Aspettiamo i vostri articoli.