Massimiliano Allegri non fa tanti giri di parole per mostrare alla Juventus la strada da seguire per vincere il campionato. "L'importante è vincere le partite con le così dette medio piccole perché sono partite importanti.”, ha affermato in conferenza stampa il tecnico della Juve che si augura, quindi, un percorso simile rispetto a quello della passata stagione quando i bianconeri hanno balbettato contro le big facendo sempre la voce grossa proprio contro le più piccole.