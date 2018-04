Gianbattista Scugugia è uno dei pochi calciatori in Italia ad aver conosciuto da vicino, sul campo, sia Sarri che Allegri. Il tecnico dei partenopei l’ha allenato alla Sangiovannese in Serie C2 quandoCon Allegri ha condiviso lo spogliatoio ad Agliana negli ultimi anni da calciatore del tecnico bianconero. Scugugia, ora allenatore del Romagna Centro Martorano, era anche in campo nel 2003 nel primo match di sempre tra i due tecnici che domani si giocano lo scudetto. “Si vedeva che Allegri sarebbe diventato un allenatore perché lo era anche in campo – ci racconta Scugugia -.Lavorava in ogni minimo particolare non lasciando niente al caso.”“Io ho avuto Sarri a fine carriera, dopo aver giocato in Serie B e Serie A. Dissi subito che se lo avessi avuto prima avrei fatto una carriera molto diversa anche se la mia carriera è stata buona. Sarri era alle prime armi e a volte esagerava pure. Esasperava troppo, voleva quasi la perfezione e si sa che nel calcio si fa fatica a trovarla. Io un lavoratore e una persona così preparata non l’ho mai trovata. Per me non è una sorpresa vedere dove è arrivato. Max invece, essendo stato un giocatore, ragiona diversamente. Lavora diversamente. Da quello che ho visto quando era calciatore, da quello che ho percepito, lui lascia andare qualcosina, ogni tanto rallenta, lascia respirare. Non stressa molto i calciatori. Ogni tanto quando giochi a calcio devi anche abbassare la guardia. Non che non devi allenarti al 100% però magari c’è la settimana in cui sei arrivato al massimo e c’è da sdrammatizzare. Allegri questo sa farlo certamente molto bene.”