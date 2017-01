L'Inter di Stefano Pioli marcia a velocità scudetto: da quando se n'è andato Frank de Boer, i nerazzurri hanno fatto 25 punti su 30, 3 realizzati da Vecchi e 22 dall'allenatore parmigiano. Su 27 totali: in nove partite di campionato, Pioli ha pareggiato il derby all'esordio, perso col Napoli e vinto tutte le altre volte. Ha preso la squadra al nono posto e l'ha portata al quinto: la media punti per gara fa 2,44, da quando c'è lui solo il Napoli ha fatto meglio (24 punti). Se Pioli avesse iniziato la stagione, l'Inter sarebbe prima in classifica, con oltre 51 punti (3 in più della Juve, che ha una gara in meno) in base alla moltiplicazione (2.44 per 21 giornate) dei punti di media.