David Seaman dice la sua sull'addio di Gigi Buffon sia all'Italia che al sogno mondiale: “Buffon è un portiere fantastico da tantissimo tempo. E’ un vero peccato che non giochi il suo ultimo mondiale ma questa è la vita. Sarà per sempre ricordato come un grande. Quando si guarderà indietro potrà dire ‘Ho fatto grandi cose’. Un mondiale senza Italia è strano come quelli senza Inghilterra. Ma ai play-off dopo l’1 a 0 dell’andata tutti pensavano che avrebbe facilmente ribaltato il risultato e invece contrariamente a quanto pensa la gente non esistono più partite facili.”