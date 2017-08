Sebastiani, presidente del Pescara, ha parlato a Rete8 del mercato del club abruzzese: ''Biraghi alla Fiorentina è stata una buona operazione. 500 mila euro di prestito più obbligo di riscatto a 2 milioni da parte del club viola. Naturalmente da dividere con l’Inter dopo gli accordi dello scorso anno legati allo scambio con Caprari. Sulle fasce siamo a posto a meno che non esca Zampano cui sono interessate Atalanta e Udinese, ma noi non svendiamo nessuno. Per il laterale, chiediamo 2 milioni più bonus. In standby le posizioni di Memushaj e Benali che piace al Bologna dopo il grave infortunio occorso a Falletti''.