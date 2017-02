Clarance Seedorf, ex giocatore del Milan, ha parlato a Sky Sport della partita di Champions League tra Napoli e Real Madrid: ''È una partita molto interessante, con una squadra in salute come quella di Sarri e i campioni in carica, che hanno tanti giocatori di qualità. Sono curioso di vedere come andrà. Seguo sempre il campionato italiano, la Juventus sta continuando il proprio cammino con la consueta forza, la Roma sta bene e il Milan ha bisogno di tempo per trovare la continuità, nonostante abbia fatto grandi cose nella prima parte della stagione''.