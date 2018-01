L'allenatore della SPAL Leonardo Semplici, presente alla fiera di moda Pitti a Firenze, ha parlato di Federico Viviani, giocatore degli estensi che interessa alla Fiorentina e alla Lazio, come riportato da ViolaNews.com: "Incedibile? Per noi sì, perché si sta affermando, ha bisogno di fiducia: noi gliela abbiamo data e se la è meritata. Giocatore in crescita?Ha ampi margini di miglioramento, ha trovato una realtà giusta. Domenica dopo domenica si sta affermando, perché sul piano della personalità e della qualità di gioco ha ottime prospettive. In futuro può diventare importante per il calcio italiano".