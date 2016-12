L’ex allenatore della Fiorentina Primavera Leonardo Semplici a Viola Week de La Nazione sulla possibilità di sostituire Sousa la prossima stagione, l'attuale allenatore della Spal commenta: "Non ci penso nemmeno. Sono concentratissimo sulla Spal e per me è già motivo di orgoglio che ci siano voci che mi accostano alla Fiorentina . Oltretutto credo che sia difficile per un fiorentino poter allenare la Fiorentina , anche per grandi come Sarri e Spalletti ".