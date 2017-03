Vincitore della Panchina d'Oro, Leonardo Semplici ha un sogno: allenare la Fiorentina. A margine della premiazione il tecnico della Spal ha dichiarato ai giornalisti: "Il premio è arrivato grazie al lavoro di tutti, dello staff tecnico e dei ragazzi, nel corso di questi due anni e mezzo. Ko contro il Frosinone? Non è andata bene, ma siamo contenti del nostro cammino: vogliamo giocarcela fino alla fine. L'accostamento alla Fiorentina per mè un motivo d'orgoglio. Sono legato a questa città e sono contento di aver ricevuto il premio qui. Sono tifoso viola, ma anche concentrato sul presente, che è la Spal. Il mio sogno è arrivare prima o poi alla Fiorentina, ma so da dove provengo e devo tenere i piedi per terra".