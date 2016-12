Di intrecci tra Juve e Atalanta se ne parla ormai quotidianamente. In un senso, l'asse è incandescente non solo caldo: Caldara è praticamente un giocatore della Juve, Gagliardini piace e si avvicina ogni giorno di più nonostante la concorrenza dell'Inter, mentre Kessie solo ultimamente sembra aver preso la direzione della Premier League. E nel verso opposto? Non mancano gli interessamenti dell'Atalanta per i giovani bianconeri, attraverso trattative altre che ruoteranno attorno a quelle già avviate senza però diventare contropartite reali per gli affari Caldara e Gagliardini, da far fruttare solo in termini cash. C'è la volontà da parte dell'Atalanta di riscattare Spinazzola, ad esempio. Ma c'è soprattutto l'intenzione di pescare in casa Juve per colmare eventuali partenze e rinforzare ulteriormente una rosa che sta stupendo tutti anche in vista della seconda parte di stagione: a tale proposito, negli ultimi giorni, è stato Rolando Mandragora ad entrare prepotentemente d'attualità nei discorsi sull'asse Juve-Atalanta.

DA GASP – Preso atto del dover migrare altrove per almeno sei mesi al fine di trovare spazio e mettersi alle spalle definitivamente un infortunio che lo sta tenendo ai box ormai da aprile, Mandragora ed il suo entourage hanno ascoltato e valutato tante richieste in queste settimane: Empoli, Chievo, Sassuolo e soprattutto Pescara si erano mosse con decisione per puntare su di lui e al tempo stesso rilanciarlo. Proprio la formazione di Oddo sembrava essere a un passo dal riaccoglierlo, con anche un progetto tecnico-tattico condiviso nel confermarlo come nella seconda parte della scorsa stagione da perno centrale della difesa a tre in un'ottica da potenziale vice-Bonucci. Ma il ritorno al passato non sembra aver convinto fino in fondo proprio Mandragora, al contrario entusiasta all'idea di poter far parte dell'Atalanta dei miracoli di questa stagione: tra i vari contatti avuti in questi giorni, decisivo anche il rapporto con Gian Piero Gasperini. Che lo conosce bene ed ha saputo lanciarlo in serie A proprio contro la Juve ad appena 17 anni. E che quindi potrebbe aver toccato le corde giuste per convincere il corteggiatissimo Mandragora a scegliere Atalanta, con la benedizione della Juve.



@NicolaBalice