Una vita al Boca Juniors, ben 7 anni con la maglia degli Xeneizes. Una scuola di calcio tra le più floride a livello mondiale quella dei gialloblu di Buenos Aires prima del passaggio in Europa, in attesa del grande salto. Nicolas Virano è un centrocampista dalle grandi qualità, classe 1999, che si sta mettendo in mostra nel campionato maltese con la maglia del Senglea. Prestazioni che non sono passate di certo inosservate agli scout di Porto, Shakhtar Donetsk e Chievo che da tempo stanno monitorando la crescita di questa giovane promessa argentina. Gongola anche il Boca Juniors che si è riservato una percentuale sulla futura rivendita del centrocampista.