L’agente del giocatore della Fiorentina Primavera Riccardo Sottil, Giuseppe Galli, ha parlato ai microfoni di Radio Bruno del suo assistito: “È un giocatore forte, uno dei migliori 1999 che abbiamo in Italia. Per me è più forte di Bernardeschi e Chiesa. In Nazionale non va sempre ma questo è il nostro calcio. Sono contento che stia facendo bene, è fortissimo. È nato col pallone in culla, fa la differenza. Sta bene coi grandi, non più coi ragazzi. Somiglianza con Chiesa? No, Federico ha grande forza nella corsa mentre Riccardo nella tecnica. Sono simili nel ruolo ma diversi: Sottil è davvero talentuoso”.