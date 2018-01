"Il fatto che la Fiorentina ieri abbia perso, ovviamente, mi dà tanta amarezza - ha dichiarato Matteo Renzi, intervenuto ai microfoni di Controradio - ma tutte le polemiche che partono nei confronti della proprietà ogni volta che la squadra perde una gara credo siano un errore". "Auspico - ha continuato l'ex Presidente del Consiglio dei Ministri - penso e spero che si possa ripartire con un grande progetto per Firenze, con questa proprietà. I Della Valle in questi 15 anni hanno segnato la storia di Firenze e per quanto mi risulta hanno molta voglia di andare avanti. Non si fa campagna elettorale sulla Fiorentina". Infine, Renzi ha parlato anche del nuovo stadio di Firenze: "Secondo me si farà, ma va sentito il sindaco. L’idea dello stadio di proprietà è cruciale, conoscendo Nardella sicuramente il progetto andrà avanti anche se fare le cose è sempre difficile. Io allo stadio ci credo".