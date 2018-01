La Liga non è la Coppa del Re, e Montella lo sa bene. Dopo il ko, storico, nel derby contro il Betis , che mai aveva fatto 5 gol al Sanchez-Pizjuan, dimora del Siviglia, la squadra dell'ex tecnico del Milan perde ancora, questa volta contro l'Alaves, che con con i 3 punti di oggi lascia il terzultimo posto in classifica e respira. Criticato in settimana da alcuni tifosi in una partita delle giovanili, criticato da Diego Armando Maradona ("Una follia la sua scelta"), che la maglia dei Nervionenses l'ha indossata nella stagione 1992-93, criticato anche oggi da parte del pubblico per la scelta di non schierare dall'inizio Pablo Sarabia, Vincenzo Montella sembra si sia portato in valigia i problemi che hanno caratterizzato il suo ultimo periodo al Milan.



SCARICATO - Il popolo andaluso di Twitter, dopo il ko conto l'Alaves dell'ex Milan Rodrigo Ely, ha scaricato il tecnico italiano: "Ha i giorni contati", "Il Siviglia è peggio con Montella che con Berizzo", "Non capisco le sue scelte". In questo Siviglia, come nel suo ultimo Milan, manca identità e sembrano non esserci idee chiare: cambi di moduli (dal 4-2-3-1 al 4-1-4-1), 4 formazioni diverse in 4 partite, nessun tipo di continuità, la staffetta Ben Yedder-Muriel, il rispolverato Carole a sinistra (che in stagione con Berizzo aveva collezionato 5 presenze, con Montella 2 in 4 partite) e il cambio, all'84esimo, sotto di un gol e sopra di un uomo, tra Mercado e Corchia, un terzino per un terzino . La svolta, per una squadra che non vince in campionato dal 2 dicembre, non è ancora arrivata.



LE DICHIARAZIONI - Dopo la partita, Montella ha parlato a SFC Radio: "Sono molto deluso, mi dispiace molto per il risultato. Dobbiamo lavorare sodo. Abbiamo avuto la possibilità di pareggiare, a volte si vedono miglioramenti e le cose vengono".



ORA L'ATLETICO - Mercoledì ci sarà una sfida importante per il Siviglia, ma anche per Montella, che con il club andaluso ha firmato un contratto sino al 2019: nell'andata dei quarti di Coppa del Re i biancorossi se la vedranno con l'Atletico Madrid al Wanda Metropolitano. In Coppa l'ex rossonero ha sempre vinto, 2 volte su 2, ma contro il Cadiz, seconda forza della serie b spagnola. I Colchoneros sono decisamente un'altra storia. Prima del match con l'Alaves, in conferenza stampa, Montella aveva fatto una promessa "Trasformeremo i fischi in applausi". Per ora, a Siviglia, si sente solo il rumore, assordante, dei primi.



