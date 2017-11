La Serbia ha cambiato commissario tecnico a qualificazione per il Mondiale conquistata, allontanando Muslin, reo di aver concesso poco spazio ai giovani, in particolar modo a Milinkovic-Savic. Queste le parole dell'ex ct a Novosti, parole dure nei confronti dell'agente del centrocampista della Lazio Mateja Kezman: "I giovani come Milinkovic vanno inseriti gradualmente all'interno del contesto Nazionale. Il processo è lungo, perchè c'è differenza con le selezioni minori. Ho sempre detto che Milinkovic-Savić è un buon giocatore, ma doveva soddisfare determinate condizioni per comparire nella mia squadra. Kezman? Guida la stampa serba contro di me. Discuteva spesso con alcuni ex giocatori per reclamare una convocazione di Sergej. Io penso che lui abbia solo intenzione di fare soldi con il trasferimento di Sergej. Io sostengo che è ancora buon giocatore, vedremo cosa riuscirà a dare".