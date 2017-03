Programmare la prossima stagione prendendo giovani giocatori sparsi per il mondo. Questa è la strategia che sta tenendo la Fiorentina in questo momento. Il mercato viola è già iniziato e ruota tra Serbia, Polonia, Brasile e Italia.



​Nel paese della ex Jugoslavia, Corvino ha già in mano il difensore Milenkovic che dovrebbe arrivare subito, in estate, e l'attaccante Vlahovic, 17enne che invece arriverebbe in Italia al compimento dei 18.



​Dalla Serbia alla Polonia dove piace e viene trattato Kownacki, attaccante 19enne del Lech Poznan. Mentre in Brasile passi avanti concreti sono stati fatti per il centrocampista Matheus Jesus del Ponte Preta. Infine, in Italia, prenotato lo scorso gennaio Nzola, centravanti del Francavilla.