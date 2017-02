Il club serbo dell'FK Rad non potrà giocare le sue partite casalinghe allo stadio King Peter fino a data da destinarsi. La decisione è stata presa dalla federcalcio serba in seguito agli incidenti di questo fine settimana del corso del match contro il Partizan Belgrado, perso per 1-0. "A causa della cattiva condotta dei propri sostenitori, che hanno pronunciato insulti razzisti nei confronti di un giocatore - il brasiliano Luiz Everton uscito dal campo in lacrime, ndr - lo stadio del Rad è stata sospeso fino a quando la Federazione non prenderà una decisione", ha detto il boss della Superliga, Vladimir Bulatovic. Un'indagine disciplinare sarà condotta, su "tutte le parti coinvolte nell'incidente", fanno sapere da Belgrado.