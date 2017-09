Aldo Serena, commentatore per Mediaset Premium, difende Cutrone: "Kessie non era in condizione, ma tutto il centrocampo ha fatto fatica. A Cutrone non sono arrivati palloni, non va condannato subito. Con la difesa a 3 Bonucci sarà più coperto, il modulo giusto il 3-5-2. Ci si aspettava di più dai rossoneri, sono crollati dopo 15', dopo solo Lazio. Kalinic è duttile, può giocare con Cutrone, in alternativa Andrè Silva".