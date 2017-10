Intervistato da FcInterNews, l'ex attaccante dell'Inter, Aldo Serena, ha parlato di Mauro Icardi.



“Per me lui è uno dei più forti del mondo, è un vero top. I centravanti come lui hanno anche bisogno del sostegno della squadra, oltre al grande lavoro che produce all’interno dell’area di rigore. Ha caratteristiche importanti: rapidità, tiro potente. Credo sia un leader e un punto di riferimento per i suoi compagni, specie per i centrocampisti che possono prendere coscienza del fatto che portando più palloni in area la partita la si può vincere”.