Il Real Madrid perde 0-1 in casa contro il Betis e vede il suo distacco dal Barcellona aumentare fino a 7 punti. Il giorno dopo, il capitano dei blancos Sergio Ramos parla della sconfitta dei suoi. Come si legge su El Mundo Deportivo, Ramos consiglia di "non parlare di arbitri. Dobbiamo rispettarli, se no sarà sempre peggio. Non mi sorprende che al Barcellona vengano fischiati i rigori e a noi no. Il distacco dai blaugrana? In altre occasioni abbiamo ricucito gap maggiori. Siamo la stessa squadra che ha vinto due Champions League di fila, dobiamo solo riacquistare fiducia".