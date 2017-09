Sergio Rico, portiere del Siviglia, rivela ai microfoni di Correo TV che il Milan, in estate, aveva presentato un'offerta per ingaggiarlo: "Il Milan ha fatto un'offerta molto buona, però il Siviglia mi ha offerto il rinnovo di contratto, la mia testa è qui e il mio obiettivo era continuare con questa maglia". I rossoneri, quindi, hanno fatto un tentativo per l'estremo difensore spagnolo, che ha firmato poi il rinnovo di contratto lo scorso 14 agosto. Così come ha fatto Donnarumma con il Milan.