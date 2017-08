La Lega Serie A ha pubblicato l'invito a presentare offerte per i diritti audiovisivi internazionali relativi al campionato di Serie A, alla Coppa Italia e alla Supercoppa Italiana per il triennio 2018/2021. Il bando include 85 pacchetti e la vendita sarà articolata per continenti, regioni e Paesi, con la possibilità per i broadcaster interessati di acquistare un singolo pacchetto oppure più pacchetti. Le offerte per l'acquisto dovranno essere presentate alla Lega Nazionale Professionisti Serie A a partire dalle ore 9 di venerdì 11 agosto 2017 fino alle ore 17 di venerdì 15 settembre 2017. L'obiettivo della Lega è ricavare dai diritti esteri 300 milioni di euro a stagione ovvero il 50% in più rispetto ai 200 attuali.



Intanto l'advisor MP&Silva ha annunciato di aver venduto sia a PPTV (il gruppo televisivo di Suning, il gruppo proprietario dell'Inter), sia ai concorrenti cinesi di Tencent tutte le partite del prossimo campionato di Serie A in un pacchetto che comprendeva anche i diritti della Ligue 1, della Coppa di Scozia e della FA Cup inglese.



PPTV punta a trasmettere tutti i campionati europei e non a caso negli scorsi mesi ha chiuso accordi economicamente molto pesanti per la Liga spagnola (accordo di 5 anni da 245 milioni di euro), per la Premier League inglese (quasi 600 milioni per 3 stagioni) e la Bundesliga tedesca (210 milioni per 5 anni). Nel prossimo triennio, 2018-21, dalla Cina per la Serie A potrebbero arrivare in tutto 240 milioni. Suning investirà oltre 1,5 miliardi di euro per trasmettere il meglio del pallone del Vecchio Continente e sbaragliare la concorrenza di CCTV.