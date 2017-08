Prenderà il via questa sera con la sfida fra Juventus e Cagliari la prima giornata della nuova stagione di Serie A. Un campionato che si prospetta interessantissimo sia per la lotta per il vertice, con 5 squadre potenzialmente da Scudetto e pronte a battagliare con la Juventus, ma anche con grandissima incertezza per la lotta per non retrocedere.



Tanto opzioni, tante combinazioni, così come le maglie che le squadre vestiranno nel corso dell'anno. Tante le novità a partire ovviamente dalle 3 neopromosse, passando per scelte più o meno discutibili come la terza maglia verde della Juventus o le quattro terze maglie differenti della Fiorentina. E c'è chi come il Crotone, non ha ancora ufficializzato novità. Le abbiamo raccolte tutte nella nostra gallery, qual è la vostra preferita?