Dopo la riunione odierna nella sede milanese della Lega di Serie A, sono state ufficializzate le date del campionato 2017/2018. Dopo il no da parte dei club alla proposta della Federcalcio di iniziare il 13 agosto per consentire alla Nazionale di prepararsi al meglio per la gara di qualificazione al Mondiale contro la Spagna del 2 settembre, l'inizio della stagione è stato fissato nel 20 agosto.



La grande novità della prossima annata sarà che si scenderà in campo anche sotto le festività natalizie: si giocherà infatti sia il 24 che il 30 dicembre, oltre al giorno dell'Epifania (6 gennaio). L'altra è rappresentata dalla sosta di due settimane, fino al 21 gennaio, sul modello di quanto avviene nel campionato tedesco.