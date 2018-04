La parola "sciopero" i vertici arbitrali non la vogliono pronunciare "perché noi siamo dilettanti, quindi al massimo ci possiamo astenere dall'attività", ma la sostanza non cambia: i fischietti sono sul piede di guerra e minacciano di andare fino in fondo, cioè di restarsene a casa. Magari non già nel prossimo week-end di Serie A, ma in quello successivo: "Dipende dalle risposte, ma siamo pronti a tutto", è la posizione compatta del partito.



Alle questioni purtroppo note (violenze, rimborsi non pagati da mesi dalla Serie C in giù) si sono aggiunti temi freschi: primo fra tutti le class action da parte dei tifosi scontenti, nello specifico i laziali. Varie insomma le ragioni, che verranno elencate oggi dal presidente Nicchi, ma il concetto di fondo è che gli arbitri chiedono rispetto per la propria autonomia "gestionale e politica". Pur non essendo all’ordine del giorno, il tema più delicato resta infatti il peso rappresentativo in Figc: come scrive il Corriere della Sera, circola voce che all'Aia verrà tolto il 2% di delegati alle elezioni del presidente della Federcalcio. E che Nicchi non intende assolutamente mollare.