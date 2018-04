Ultima chiamata o quasi per il Benevento che domani, nel recupero della 27esima giornata di Serie A, affronta il Verona. Nello scontro diretto tra l’ultima e la penultima in classifica (separate però da 12 punti) i bookmaker danno speranza ai sanniti, favoriti per tornare al successo dopo 4 ko consecutivi. Sul tabellone Microgame la vittoria del Benevento è data a 1,83, si punta invece a 3,70 sul pareggio e a 4,20 per il blitz dei gialloblù. Un’altra chiave di lettura della partita, oltre alla lotta per non retrocedere, è quella delle due difese. Sono le peggiori del campionato: il Benevento ha subìto 69 reti fino a ora (una media di 2,37 a partita), il Verona 59 (2,03 a incontro). Una sfida da Over, con almeno tre gol complessivi, è data a 1,68 su Microgame, altamente probabile anche il Goal, scommessa su entrambe le formazioni a segno, offerto a 1,60.