Tutto pronto per il "derby d’Italia" tra Inter e Juventus: le due formazioni si affronteranno domani sera a San Siro per una sfida che da anni non era di questa importanza. I bianconeri si giocano il primo posto in classifica a poche giornate dalla conclusione del campionato, mentre i nerazzurri sono in piena lotta per un posto in Champions League e non possono più perdere punti per strada. Nella 233ª sfida assoluta tra le due, per i bookmaker inglesi di Stanleybet regnerà l’equilibrio: pochissimo margine nelle quote, con i bianconeri che si fanno leggermente preferire a 2.40 contro il 3.05 per i padroni di casa, mentre il pareggio non si discosta di molto ed è piazzato a 3.15. Nonostante la «X» sia il risultato generico meno probabile, su www.stanleybet.it è l’1-1 il risultato esatto a cui i bookie credono di più, a quota 5.50. Seguono a un’inezia di distanza lo 0-1, dato a 6.50, lo 0-0, bancato a 7.50, e l’1-0, fissato a 8.00. In uno scenario come questo, per Stanleybet è l’Under 2.5 ad avere maggior chance di verificarsi, partendo sopra nei pronostici a 1.65 sul 2.10 per l’Over.