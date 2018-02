È Bologna-Genoa ad aprire il 26esimo turno di Serie A. La sfida mette di fronte due squadre che hanno vinto nella precedente giornata di campionato: il Bologna 2-1 in casa col Sassuolo, il Genoa 2-0 a Marassi contro l'Inter di Luciano Spalletti. La squadra di Roberto Donadoni è tornata a raccogliere i 3 punti dopo tre sconfitte consecutive con Inter, Fiorentina e Napoli. Gli ospiti di Ballardini, invece, vivono un grande momento di forma: tre vittorie nelle ultime tre partite contro Inter, Chievo e Lazio. La classifica vede appaiate Bologna e Genoa in classifica a quota 30 punti. Nei padroni di casa out Rodrigo Palacio per infortunio: torna tra i convocati Simone Verdi, che partirà dalla panchina. Nel Genoa, invece, out per infortunio Izzo, Taarabt, Miguel Veloso e Pepito Rossi.