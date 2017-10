Buone notizie per il calcio italiano: gli stadi stanno tornando ad affollarsi. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, dopo dieci partite di campionato la presenza media è salita a 24.086 spettatori, il dato migliore degli ultimi otto anni. Il primato stagionale è stato stabilito all'ottava giornata, che ha visto ben tre match di cartello in programma: record per il derby milanese tra Inter e Milan, con un incasso da 4,6 milioni di euro tra i 78.328 presenti, oltre che per Juventus-Lazio e Roma-Napoli. Questa settimana ecco lo scontro tra rossoneri e bianconeri, per il quale si prospetta un altro tutto esaurito allo stadio San Siro.