Alle 20.45 si gioca l’ultimo match del 36esimo turno di Serie A:. Gara fondamentale in chiave salvezza per i padroni di casa, momentaneamente terzultimi a 33 punti. Seguono Udinese, Crotone e Chievo a 34, poi Spal a 35. La squadra di Diego Lopez, confermato in settimana dalla dirigenza del Cagliari,, un pareggio e una sola vittoria nelle ultime sette partite di campionato. La Roma di Eusebio Di Francesco, dopo l’eliminazione in Champions League contro il Liverpool,I giallorossi sono quarti in classifica con 70 punti, a un punto dalla Lazio. L’Inter, dopo il successo di oggi con l’Udinese, è a una sola lunghezza dai giallorossi.- La Roma è imbattuta da sette incontri di Serie A contro il Cagliari (5V, 2N), parziale in cui i giallorossi hanno tenuto quattro volte la porta inviolata. Il Cagliari non batte la Roma in una gara casalinga di Serie A da febbraio 2012 (4-2): da allora tre vittorie giallorosse (una a tavolino) e il pareggio dello scorso campionato. La Roma ha segnato almeno due gol in otto delle ultime 10 trasferte contro il Cagliari in Serie A (incluso lo 0-3 a tavolino del settembre 2012). Il Cagliari ha vinto solo una volta nelle ultime sette partite di campionato, parziale in cui ha perso in ben cinque occasioni (1N). La Roma ha vinto le ultime tre gare di Serie A, segnando nove reti totali: i giallorossi non ottengono quattro successi consecutivi in campionato da novembre. La Roma ha subito nove dei suoi 28 gol in questo campionato nel quarto d’ora finale di gioco, il 32%, un record in percentuale nella Serie A in corso. Anche contro la Sampdoria il Cagliari ha subito gol nel quarto d’ora iniziale di match: sono 10 i gol incassati dai sardi in quella frazione di gioco, nessuno ha fatto peggio in questa Serie A.