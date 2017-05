La Serie A 2016/2017 è appena terminata e i dati che riguardano gli spettatori presenti negli stadi non sono confortevoli: la stagione appena conclusa ha fatto registrare un decremento dello 0.02% rispetto al dato del campionato 2015/16 e si tratta della seconda peggior media spettatori dell’ultimo quinquennio.



BENE MILAN E INTER, MALE ROMA E NAPOLI - L'Inter, con una media pari a 46.622 , conquista il primato degli spettatori in Serie A, facendo addirittura registrare un incremento del 2.4%, mentre la seconda posizione spetta al Milan, con una media spettatori pari a 40.326 con un incremento del 6.5% rispetto allo scorso campionato. Sul gradino più basso del podio la Juventus che con una media presenze casalinghe di 39.936 migliora del 3.3% il dato della stagione 2015/16. Nella top five anche il Napoli (36.601) che però registra un decremento del 5.6% rispetto allo scorso campionato, così come la Roma: i giallorossi con una media pari a 32.638 confermano la posizione finale della stagione 2015/16 (quinta) rispetto alla quale però registrano un decremento del 7.2%. Il derby di Milano (Inter-Milan) invece detiene il primato di match con il maggior numero di presenze allo stadio (78.328).