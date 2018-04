Prima l’incredibile pareggio con la Juventus, poi le vittorie contro Udinese e Sassuolo. Negli ultimi tre turni di campionato il Crotone ha preso una grandissima boccata d’ossigeno, risalendo la classifica e portandosi a 34 punti, +3 sul terzultimo posto, occupato dal Chievo, tra l’altro prossimo avversario dei calabresi. La squadra di Walter Zenga ha fatto grandi progressi anche nelle quote sulla salvezza: l’ipotesi di giocare in Serie A per il terzo anno consecutivo è letteralmente crollata sul tabellone Snai, passando da 2,55 a 1,30. Il Crotone è risalito anche approfittando dei magri risultati delle avversarie, al sicuro fino a qualche turno fa, ora più a rischio secondo i bookmaker. Il Cagliari, due ko e un pari negli ultimi tre turni, ora ha un punto in meno del Crotone. La salvezza dei sardi si gioca a 1,45, ma è stato evidente il calo della quota sulla loro retrocessione, da 6,50 a 2,50. Vede rosso anche il Chievo Verona, per cui la possibilità di andare in B è passata da 4,75 a 3,20 dopo un filotto di sei partite senza vittorie. L’Udinese ha interrotto la sua lunga striscia di ko, pareggiando con il Benevento: i friulani, a pari punti con il Crotone, rischiano però meno secondo i quotisti. L’addio alla Serie A vale 10,00, la salvezza 1,01. Guadagna fiducia anche la Spal, che ieri ha battuto il Verona in trasferta: i biancoazzurri salvi sono a 1,12, il ritorno in B vale invece 5,25. Infine non c’è quota sulla salvezza del Benevento, già retrocesso aritmeticamente, e nemmeno su quella del Verona, che non è ancora condannato dalla matematica, ma, con sette punti di scarto dal quartultimo posto, a tre giornate dal termine, avrebbe bisogno quasi di un miracolo per restare in Serie A.