Una partita da non sbagliare per il Milan e, soprattutto, per Vincenzo Montella. Di fronte, alle 20.45, il Chievo Verona di Rolando Maran, che arriva dalla vittoria, importante, nel derby contro l'Hellas grazie all'immortale Sergio Pellissier. Nelle ultime 21 sfide, i rossoneri sono imbattuti contro i gialloblù: 18 vittorie e 3 pareggi; in generale, in Serie A, il Chievo ha vinto 2 volte contro il Milan. Entrambe le ultime 2 sfide sono finite 3-1 per i rossoneri.



I PERSONAGGI - Tra le fila dei padroni di casa c'è l'ex Valter Birsa, che ha segnato un solo gol contro il Milan, proprio nella sfida del Bentegodi dello scorso anno. Montella, per contrastare il Chievo, e giocarsi il futuro, si affiderà a Nikola Kalinic, che in trasferta in campionato non segna da marzo, dalla sfida contro il Crotone, nonostante nella sua esperienza italiana abbia fatto più gol fuori casa (15) che in casa (14).